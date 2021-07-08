В Тверской области не планируют вводить QR-коды для жителей

Новых противоковидных мер власти пока не планируют.

Прямой эфир с губернатором Игорем Руденей на телеканале «Россия 24» Тверь состоялся вечером 8 июня. Основной темой в начале эфира стала вакцинация от коронавируса. Напомним, для представителей многих профессий она обязательна. Первую прививку многие должны успеть сделать до 18 июля. Между тем в регионе по-прежнему идет рост больных ковидом - по данным оперштаба на 8 июля за сутки диагноз COVID-19 был подтверждён у 250 человек за сутки.

Однако, вводить более серьёзные ограничения власти пока не планируют.

-Уверен, что сегодня закрывать экономику нет необходимости. QR-коды вводить не планируем, – заверил губернатор Игорь Руденя в прямом эфире.

Глава региона отметил, что жители региона ответственно относятся к кампании по вакцинации, активно делают прививки, в том числе на предприятиях, куда организованно выезжают прививочные бригады.

Губернатор также сообщил, что в Верхневолжье поступила очередная партия вакцины - 35700 доз.

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