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Общество8 июля 2021 12:28

Умерший от рака пёс Роберт в Твери собрал для тяжелобольных детей более 35 000 рублей

Деньги пойдут в помощь детям с онкозаболеваниями
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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До конца сбора пёс не дожил - умер от рака Фото: из личного архива Александра Колесова

До конца сбора пёс не дожил - умер от рака Фото: из личного архива Александра Колесова

В Тверской области завершен сбор средств для детей с онкозаболеваниями. Важную миссию выполнил пёс-спасатель с оригинальным именем Роберт Локамп Черное Море. Правда, до конца сбора пёс так и не дожил - умер от рака ночью, 3 июня.

- Наверное, это был самый важный сбор в моей жизни, - написал в соцсети хозяин собаки, бывший журналист "КП"-Тверь" Александр Колесов. - Роберт честно заслужил народное звание "Собака-спасатель". Так или иначе, всё это время он был с нами, среди нас.

Акция Роберта собрала 35 450 рублей. Все эти деньги пойдут на уставные цели Фонда Свет.Дети.

Александр рассказал в соцсети, что на могилу Роберта приходят люди, оставляют там игрушки и выкладывают трогательные сердечки из сосновых шишек.

Роберт ушёл, но память о нем осталась...

На могилу Роберта дети приносят игрушки Фото: из личного архива Александра Колесова

На могилу Роберта дети приносят игрушки Фото: из личного архива Александра Колесова

Полную историю жизни удивительного черного пса можно прочитать здесь.

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Бродит по улицам пёс...
Бродит по улицам пёс...
Бродит по улицам пёс. Чёрный, лохматый, голодный. И не принимает всерьёз Породы своей благородной. Бродит, отвергнув страх, Словно во что-то верит. И смотрит с огнём в глазах В автобус, открывший двери. Кто-то при виде пса Жмётся пугливо к стенам. Кому-то нужны адреса И сотовой связи антенны - Выложить кадры в сеть, Мол, "Помоги потеряшке! Ведь где-то хозяева есть И видно, что не дворняжка!" Ищет хозяин пса. Спать не случилось две ночи. Но, помня собачьи глаза, Он шарит в канавах обочин. Всё обошёл раз по пять. Поиск неблагополучный... Откуда хозяину знать, Что псу стало просто скучно? Вот он разбил окно, Через забор перепрыгнул, Потом оглянулся на дом: "Хозяин-то? Да привыкнет! Мой своевольный нрав Станет ему занозой! И пусть я сто раз не прав, Теперь возвращаться поздно. Совесть не станет рычать: Воля всего дороже! А то, что я буду жрать - Об этом подумаю позже. Всё не сошлось на еде! Прежде есть солнце и реки! И птицы! И кое-где Собачинские ночлеги! Мир мне безумно мил, Пахнет он пусть авантюрой!.." ...По улицам пёс бродил, Репейник цепляя на шкуру... Вечер в который раз Чёрную шерсть пригладил. Но в доме свет не погас - Хозяин надежд не утратил. Пёс огляделся вокруг, Мыслью прозрев весомой: "Хозяин-то ведь мне друг... А значит, пора... До дому." Автор стихотворения, видеосъемка и монтаж - Александр Колесов (https://vk.com/a_kolesov) Музыка - Keiko Matsui "Be With Me"