Умерший от рака пёс Роберт в Твери собрал для тяжелобольных детей более 35 000 рублей

До конца сбора пёс не дожил - умер от рака Фото: из личного архива Александра Колесова

В Тверской области завершен сбор средств для детей с онкозаболеваниями. Важную миссию выполнил пёс-спасатель с оригинальным именем Роберт Локамп Черное Море. Правда, до конца сбора пёс так и не дожил - умер от рака ночью, 3 июня.

- Наверное, это был самый важный сбор в моей жизни, - написал в соцсети хозяин собаки, бывший журналист "КП"-Тверь" Александр Колесов. - Роберт честно заслужил народное звание "Собака-спасатель". Так или иначе, всё это время он был с нами, среди нас.

Акция Роберта собрала 35 450 рублей. Все эти деньги пойдут на уставные цели Фонда Свет.Дети.

Александр рассказал в соцсети, что на могилу Роберта приходят люди, оставляют там игрушки и выкладывают трогательные сердечки из сосновых шишек.

Роберт ушёл, но память о нем осталась...

На могилу Роберта дети приносят игрушки Фото: из личного архива Александра Колесова

Полную историю жизни удивительного черного пса можно прочитать здесь.