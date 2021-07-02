Нефтепродукты в Тьмаку сливали с промзоны Борихино поле в Твери

На поверхности Тьмаки в мае 2021 года разлилось маслянистое пятно Фото: VK/Осторожно Тверь! (ex - Позор Тверь)/Ирина Горбунова

В Твери ликвидирован сброс горюче-смазочных материалов в реку Тьмака в районе Первомайской рощи. Об сообщило минприроды Тверской области 1 июля. Специалистами ведомства установлено, что сточная вода с содержанием нефтепродуктов попала в акваторию реки из ливневой водоотводящей сети с территории промышленной зоны в районе Борихино Поле.

В промзоне расположены организации, в работе которых используются нефтесодержащие продукты. В результате внеплановых проверок на предприятиях выявлены нарушения в области обращения с отходами и требований Водного Кодекса.

- Труба, через которую с территории промышленной зоны сточные воды попадали в ливневую канализацию, а далее в реку Тьмака затампонирована. На территории промышленной зоны Борихино Поле установлены две ёмкости по 14 тонн для сбора ливневых и сточных вод с промышленной зоны с целью дальнейшей ее откачки специализированными организациями на очистные сооружения, - рассказали в минприроды.

Напомним, что о масляном пятне на поверхности воды жители сообщили 9 мая. После праздников глава Твери Алексей Огоньков подписал постановление о введении в городе режима повышенной готовности в связи с угрозой ЧС.

На место ЧП выезжал для оценки масштаба трагедии специалист территориального управления Росрыболовства. Серьезных последствий для водных биоресурсов зафиксировано не было.

Сейчас в месте сброса установлено ограждение, препятствующее дальнейшему распространению загрязнения по акватории реки Тьмака. Поверхность воды обработана сорбирующим реагентом, масляная пленка ликвидирована, сточные воды в реку не попадают.

- Министерством направлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства в области охраны окружающей среды, - уточнили в ведомстве.