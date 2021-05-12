Рыба не погибла, но угроза из-за загрязнения Тьмаки нефтепродуктами в Твери есть

На Тьмаке обнаружили маслянистые пятна. Фото: VK/Осторожно Тверь! (ex - Позор Тверь)/Ирина Горбунова/коллаж

На участке Тьмаки в районе Первомайской рощи в Твери продолжаются работы по очистке воды от загрязнения нефтепродуктами. Вдоль русла реки на протяжении 20 метров установлены боновые заграждения, не позволяющие масляному пятну распространяться.

«КП»-Тверь» попыталась узнать, кто виноват в этом экологическом ЧП.

Еще 9 мая вечером в соцсети, в паблике Осторожно Тверь! (ex - Позор Тверь), появилось сообщение от жительницы города о том, что в реку Тьмаку в районе Первомайской рощи из стока на повороте к Борихино вытекает масляное пятно. Были приложены и соответствующие фотографии.

Сразу после праздников, 11 мая, глава Твери Алексей Огоньков подписал постановление о введении в городе с 12:00 режима повышенной готовности в связи с этим и угрозой ЧС. Как сегодня официально сообщили городские власти, еще 10 мая на месте загрязнения побывали сотрудники регионального Минприроды, ГУ МЧС России по Тверской области и администрации Твери.

- Результаты обследования показали, что загрязнение водной поверхности могло произойти через ливневую канализацию, - осторожно подтвердили факт поступления в реку нефтепродуктов из стоков в городской администрации. - По оценке специалистов, сбор горюче-смазочных материалов на участке реки Тьмаки продлится еще несколько дней. Затем будет осуществлена ликвидация загрязнения.

Ливневый сток в Тьмаку в районе Первомайской рощи. Отсюда то и вылилось в реку нефтепродуктовая гадость. Фото: VK/Осторожно Тверь! (ex - Позор Тверь)/Ирина Горбунова

Известно, что для очистки реки от загрязнения горюче-смазочными материалами установлено боновое ограждение, поверхность воды площадью 25 квадратных метров обработана сорбентом. Он впитывает и нейтрализует действие нефтепродуктов.

О том, чем эти самые нефтепродукты могут быть опасны для окружающей среды, пояснил директор экологического центра, доцент кафедры физической географии и экологии ТвГУ Александр Сорокин.

- Нефтяная плёнка препятствует процессу проникновения в воду кислорода - так называемой аэрации, - отметил ученый. - А это влечёт гибельные последствия для животного мира водоёма, для его экосистемы. Самые чувствительные элементы, которые страдают первыми, - донные личинки насекомых, тех же поддёнок, стрекоз, например. Конечно, могут погибнуть и рыбы. Такая вода опасна и для человека. Даже после очистки сорбентом я всё равно не стал бы там купаться. За такие загрязнения необходимо строго наказывать.

Мы попытались узнать у пресс-службы Волжской природоохранной прокуратуры, какие действия они предпринимают, есть ли уже версии того, кто виновен в попадании ГСМ в реку через стоки. Однако пока информации по данному вопросу нет. Природоохранная прокуратура ещё проводит проверку.

Как мы выяснили, на место ЧП выезжал для оценки масштаба трагедии и специалист от территориального управления Росрыболовства Александр Полевой.

- Гибели рыбы и серьезных последствий для водных биоресурсов там не зафиксировано, это был локальный сброс маслянистого вещества. Что это конкретно, не могу сказать, - рассказал он «КП»-Тверь».