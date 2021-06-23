В Тверской области усилены ограничения по заполняемости трибун и залов для зрителей

Ограничения усилены в связи с третьей волной пандемии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В нашем регионе на массовых мероприятиях количество участников и зрителей вновь не должно превышать 500 человек, а зрительские места заполняются не более чем на 50 процентов. Губернатор Игорь Руденя подписал постановление об этом.

Напомним, что эти антиковидные нормы довольно долго действовали в Верхневолжье, но 19 марта этого года главой региона было разрешено увеличить максимальное количество участников массовых мероприятий до 750 человек, а заполняемость до 75 процентов.

Теперь все вернулось на круги своя.

Областное правительство также информирует, что Минздравом совместно с Минэкономразвития будет выработан механизм сбора сведений о вакцинации ряда специалистов и индивидуальных предпринимателей. Речь идет о тех категориях граждан. кому в силу специфики их профессии и третьей волны пандемии главный санитарный врач региона предписал обязательную вакцинацию.

Напомним, это работники торговли, общепита, гостиниц, МФЦ, общественного транспорта и такси, образовательных учреждений, больниц и поликлиник, организаций соцзащиты, ЖКХ и энергетики, театров, кинотеатров, концертных залов, спортобъектов, а также государственные и муниципальные служащие.

В случае отказа таких граждан от прививки деятельность организаций, где они работают, будет ограничена.

Для выполнения постановления предстоит определить дополнительную потребность в вакцине, холодильном оборудовании для ее хранения, прививочных пунктах и медработниках.

Не менее 60% от общей численности сотрудников должны сделать первые прививки до 18 июля 2021 года, вторым компонентом вакцины - до 18 августа 2021 года.