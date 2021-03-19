В Тверской области ослаблены ограничения по заполняемости трибун и залов для зрителей

Зрительские места те5перь разрешено заполнять на 75%. Фото: Тверская филармония.

Губернатор Игорь Руденя подписал постановление об отмене отдельных ограничений, установленных в связи с введением в регионе режима повышенной готовности из-за коронавируса.

Спортивные, культурные, выставочные, просветительские и другие массовые мероприятия теперь могут проводиться при количестве участников не более 750 человек. Ранее действовало ограничение – до 500 человек.

Трибуны и зрительские места в театрах, концертных залах, спорткомплексах и других подобных заведениях разрешено заполнять на 75 % от общей вместительности объекта. До до этого разрешалось лишь наполовину.

Другие ограничительные меры в регионе сохраняются.