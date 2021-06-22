Из 8000 свечей в Ржеве Тверской области сложили фигуру советского солдата

Фигуру солдата сложили из 8000 свечей Фото: vk.com/id577522356 (Роман Крылов)

22 июня в День памяти и скорби в честь 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны в Ржеве состоялась памятная акция.

Из 8000 свечей на Советской площади жители выложили фигуру советского солдата с Ржевского мемориала и слово "Помним". Фотграфиями в соцсети поделился глава Ржева Роман Крылов.

Также на площади состоялась акция "Огненные картины".

- Так же и в День Победы мы пригласили ребят с квадрокоптерами и привлекли к завораживающей инсталляции у подножия солдата наших волонтеров, - рассказал Роман Крылов.

А в 23:00 вечера Тверь и Ржев присоединятся к Всероссийской акции "Лучи Победы". За час до полуночи небо над Городами воинской славы озарят лучи прожекторов.