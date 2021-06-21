"Лучи Победы" подсветят площади в Твери и Ржеве 22 июня

Памятные мероприятия пройдут в Твери у обелиска Победы Фото: Ольга ТРОФИМОВА

22 июня Тверь и Ржев присоединятся к Всероссийской акции "Лучи Победы". В день 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны, ровно в 23:00 нбо над Городами воинской славы озарят лучи прожекторов.

В Твери на площади Победы будет развёрнут Флаг Победы общей площадью более 50 кв метров. Небо над площадью подсветят три аэродромных прожектора и 35 осветительных приборов. Прожеткоры установят также на площади Конституции в Заволжском районе.

В Ржеве "Лучи Победы" подсветят Советскую площадь, площадь Революции и Соборную гору. Всего будет установлено 13 прожекторов и 79 осветительных приборов.

Также, в ночь с 21 на 22 июня в Тверской обалсти в час начала войны волонтеры и жители зажгут "свечи памяти" на площадях и воинских мемориалах. В Твери акция пройдет у обелиска Победы.