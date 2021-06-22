Школьников из тверского посёлка научили правилам безопасности на железной дороге

Фото: ЛО МВД на станции Тверь

«Каникулы с Общественным советом» - ежегодная Всероссийская акция, которую проводит транспортная полиция. Участие в ней принимают и тверские транспортные полицейские совместно с членами общественного совета при линейном отделе МВД и железнодорожниками.

Акция полезная - направлена на снижение детского травматизма на железной дороге. В этот раз транспортные полицейские встретились с учениками школы №2 посёлка Новозавидовский. Познавательно-спортивное мероприятие они организовали для ребят из пришкольного летнего лагеря.

«Транспортные полицейские и общественники напомнили ребятам о том, что железная дорога - это не место для игр, а зона повышенной опасности, находясь на которой необходимо быть предельно бдительными и внимательными», - рассказали в пресс-службе ЛО МВД на станции Тверь.

Для пущего убеждения полицейские использовали детский азарт - придумали для них познавательные викторины и загадки.