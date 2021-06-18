В Твери наградили медиков

Врачей чествовали в тверском театре драмы. Фото: ПТО

Сегодня, жарким днем 18 июня в Тверском академическом театре драмы чествовали врачей, медсестер и других медработников. Церемония была посвящена Дню медицинского работника.

Сотрудников и ветеранов отрасли здравоохранения поздравил губернатор Игорь Руденя.

- В прошедшем непростом году борьбы с пандемией вы и ваши коллеги проявили свои лучшие профессиональные и человеческие качества – чуткость, милосердие, искреннюю заботу о пациентах. Благодаря высочайшей квалификации и преданности профессиональному долгу наших врачей, фельдшеров, медсестёр и медбратьев, санитаров, водителей скорой медицинской помощи были спасены тысячи человеческих жизней. Сердечное спасибо вам и всем вашим коллегам за этот благородный и самоотверженный труд, - отметил Игорь Руденя.

Глава региона вручил некоторым медикам награды.

Благодарность Президента РФ получила врач-эндоскопист Нелидовской ЦРБ Антонина Дмитриева. Она в профессии уже 44 года. Сегодня Антонина Дмитриева оказывает консультативную и практическую помощь жителям Бельского, Андреапольского, Жарковского, Западнодвинского, Оленинского и Торопецкого районов.

Почетной грамотой Министерства здравоохранения России награжден заведующий нейрохирургическим отделением Клинической больницы скорой медицинской помощи Твери Владислав Мадыкин. Только в 2020 году им выполнена 341 операция.

Звание «Почетный работник здравоохранения Тверской области» присвоено врачу по лечебной физкультуре Областного клинического врачебно-физкультурного диспансера Елене Ковальцовой. Она ежегодно оказывает помощь порядка 3 тысячам жителям региона.

Знак губернатора Тверской области «Во благо земли Тверской» вручен врачу-дерматовенерологу Центра специализированных видов помощи им. В.П. Аваева Светлане Потаповой.

Почетной грамотой губернатора Тверской области награжден заведующий отделением урологии Областной клинической больницы Игорь Карташов.

Благодарность губернатора объявлена заведующей Беле-Кушальским фельдшерско-акушерским пунктом Калининской ЦРКБ Елене Журавлевой.