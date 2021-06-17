Предприятие в Тверской области задолжало работникам 171 000 рублей

14 работников вовремя не получали зарплату Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратурой Спировского района в ходе проверки установлено, что местное предприятие не платит заработную плату сотрудникам. 14 работникамизадолжали 171 тыс. рублей.

В отношении должностного лица организации возбуждено дело об административном правонарушении, виновное лицо привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 20 000 рублей.

Руководителю предприятия внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. С работниками произведен полный расчет.