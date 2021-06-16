Выделены деньги на ремонт школы в Калининском районе Тверской области

Решение о выделении денег на ремонт принято на заседании правительства Фото: ПТО

Здание Суховерковской средней общеобразовательной школы Калининского района ждет ремонт. Решение принято на заседании правительства Тверской области, которое 16 июня провёл губернатор Игорь Руденя.

На ремонт выделено свыше 34 млн рублей, из которых более 29,2 млн рублей предоставлено из федерального и областного бюджетов, остальное добавил муниципалитет. На эти деньги отремонтируют фасад здания, заменят систему водоснабжения и водоотведения. Работы должны быть завершены до 1 сентября.

Всего в 2021 году на укрепление материально-технической базы учреждений образования тверского региона по разным направлениям предусмотрено свыше 170,4 млн рублей, из них 110,6 млн рублей – средства областного бюджета.

- Поддержание в нормативном состоянии образовательных учреждений – задача всех уровней власти. При проведении ремонтов необходимо соблюдать качество и сроки выполнения работ, - отметил Игорь Руденя.