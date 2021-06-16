У тверской семьи с детьми остаётся 14 тысяч рублей свободных денег ежемесячно

Специалисты вычислили, сколько денег останется у семьи за вычетом суммы прожиточных минимумов всех её членов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Тверской области у среднестатистической семьи с двумя детьми после оплаты минимальных нужд останется сумма в 14100 рублей. А у семьи с одним ребёнком - 26552 рубля.

Таковы данные исследования агентства "РИА Рейтинг". Специалисты выпустили обновлённый рейтинг благосостояния семей в регионах РФ - по данным за 2020 год.

Для каждого региона был вычислен максимально возможный остаток свободных денег, которым сможет распорядиться семья с одним или двумя детьми, после того как потратится на свои минимальные нужды. А именно, подсчитано, сколько денег останется у семьи за вычетом суммы прожиточных минимумов всех её членов - двух взрослых и одного или двух детей.

Для взрослых трудоспособных людей прожиточный минимум в Тверской области составляет 12144,22 руб. Для детей - 11893,59 руб.

В общем рейтинге по величине свободного денежного остатка Тверская область заняла 66-е место. Год назад в аналогичном исследовании мы были на 64-м месте. При этом свободный остаток денег был меньше - 13101 рубль на семью с двумя детьми.