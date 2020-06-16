У тверской семьи с детьми ежемесячно остаётся 13 тысяч рублей свободных денег

После оплаты всех минимальных нужд в тверской среднестатистической семье с двумя детьми остаётся около 13 тысяч рублей, а точнее 13 101 рубль.

Для каждого региона был вычислен максимально возможный остаток денег, которым располагает среднестатистическая семья (с одним или двумя детьми), после того как потратится на свои минимальные нужды.

Это расчёты свежего исследования благосостояния семей в российских регионах. Исследование провели специалисты «РИА Рейтинг». В своих подсчётах они использовали данные Росстата.

Технически вычисления были следующими: складывались две средние по региону зарплаты взрослых людей (заработки матери и отца) и из этой суммы вычитались прожиточные минимумы (взрослых и детей). Вычислялись два показателя - для семьи с одним ребёнком и для семьи с двумя детьми. Ранжировались регионы по показателю семьи с двумя детьми.

Тверская область

Наш регион оказался на 64-м месте списка из 85 субъектов страны. Показатели Тверской области существенно ниже средних по России.

У среднестатистической российской семьи с одним ребёнком после оплаты минимальных нужд останется 48 191 рубль, у семьи с двумя детьми – 37 488 рублей. Для Тверской области, по данным исследования, это соответственно 24 902 рубля и 13 101 рубль.

На 13 101 рубль можно купить, например, 104 пачки хорошей гречки или дешёвый китайский ноутбук.

Среднемесячная начисленная зарплата в Тверской области в 2019 году, по данным официальной статистики, составляла 33 524 рубля. За вычетом НДФЛ - 29 165,88 рубля.

В исследовании не указано, за какой период 2019 года бралась величина прожиточного минимума. Для понимания картины приведём цифры за последний квартал 2019-го: 11 233,88 рубля для трудоспособного взрослого и 10 827,22 рубля для ребёнка.

Аналитики отмечают, что высчитанный остаток денег для каждого региона был скорректирован на величину потребительской корзины в данном субъекте, дабы наиболее объективно сопоставить регионы с разным уровнем цен.

Лидеры и аутсайдеры

На первой строчке Ямало-Ненецкий автономный округ. За вычетом минимальных расходов в среднестатистической семье с двумя детьми здесь остаётся почти 89 тысяч рублей. Чуть ниже расположились Сахалинская область (около 73 тысяч рублей), Москва (66 тысяч рублей), Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ (около 57 тысяч).

Последнюю строчку списка с результатом минус одна тысяча рублей занимает Кабардино-Балкарская республика. По мнению составителей, это единственный регион, где среднестатистической семье сложно содержать двоих детей, не имея дополнительного источника доходов. Чуть выше расположились Чеченская республика (4200 рублей), Ивановская (5192 рубля) и Псковская (5771 рубль) области.

А как у соседей?

В списке регионов, с нами соседствующих, Тверская область оказалась посередине. Среднестатистическая семья Подмосковья имеет в три раза большую сумму денег после оплаты всех минимальных нужд, чем семья тверская. При этом в распоряжении у псковской семьи с двумя детьми остаётся в два раза меньше денег, чем у такой же семьи из Тверской области.

Московская область – 10-е место (39 348 рублей)

Вологодская область – 35-е место (22 783 рубля)

Ярославская область – 46-е место (19 841 рубль)

Тверская область – 64-е место (13 101 рубль)

Новгородская область – 73-е место (10 789 рублей)

Смоленская область – 74-е место (10 740 рублей)

Псковская область – 82-е место (5771 рубль