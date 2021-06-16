В монастыре под Тверью, на фресках которого черти жарят на костре интернет-зависимых, иконостас увенчали драконами

Фрески монастыря под Тверью уже знамениты, теперь дело за резными драконами. Фото: VK/Николаевский Малицкий мужской монастырь; Евгений Александров

Под Тверью, практически в черте города, на окраине деревни Николо-Малица стоит Николаевский Малицкий мужской монастырь. В монастыре действует греческий устав, он красив снаружи - стены выполнены в византийском стиле. Вот и новый Покровский храм монастыря своим убранством выдержанного в этой стилистике.

Недавно в одном из пределов храма появился резной иконостас с драконами. Фото красивой резьбы монархи, а их тут восемь, запостили в соцсеть на официальной страничке монастыря. Здесь же сообщили:

- Монахи сами отрисовали эскиз, он выполнен в стиле «святогорской» резьбы 18 века. На щитах внизу мастера вырезали герб Византии с двуглавыми орлами и установили царские врата. Верх украшен двумя драконами, на которых вскоре установят резной Крест.

Напомним, храм этот не так давно стал известен на всю страну необычными фресками сцен страшного суда. Здесь изображен отдельный котёл для "интернет-зависимых". На росписи изображены демоны с ноутбуком Apple и айфонами Фрески выполнены в красно-черном цвете и выглядят устрашающе. Черти держат в руках смартфоны и макбуки. А грешники, закованные в цепи, горят в адовом огне. На необычное художественное прочтение грехов обратили внимание посетители и выложили фото в сеть. Фрески эти долго обсуждали в российском медиапространстве.

Что до резных драконов и орлов - то сюжет вполне каноничный и широко используется в иконографии храмов.

Посетить храм и посмотреть на резьбу и настенную живопись можно будет уже осенью. Здесь начнутся службы.

КСТАТИ

БРОВАСТЫЕ БОЖЕНЯТА

Не только в храме в Николо-Малице интересные сюжеты убранства храма. На минувшей неделе ангелы, изображённые на стене древнего храма в Торопце, стали широко обсуждаемы в интернете. Уж больно бровастые - как и не славянская внешность вовсе. Речь идет об изразцах Казанской церкви на улице Соловьева. Храм был построен в конце XVII века. Ангелочков на храме местные жители называют "боженята".

Вот такие «боженята». Фото: VK/ Тверь Православная

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Вот такие резные драконы. Фото: VK/ Николаевский Малицкий мужской монастырь

Николаевский Малицкий мужской монастырь. Фото: VK/ Николаевский Малицкий мужской монастырь