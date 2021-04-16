Интернет-зависимых ждёт ад: в храме под Тверью на фресках изобразили чертей со смартфонами и ноутбуками

Для интернет-зависимых приготовили отдельный котел Фото: vk.com/Евгений Александров

На окраине деревни Николо-Малица, вблизи Твери, есть старинный монастырь, построенный в византийском стиле. В нем веет историей и духовностью: стены украшают красивейшие фрески, а на службах прихожане могут услышать византийское пение.

Наряду с этим великолепием нашлось в храме место и для современной росписи. На стенах, вместе с известными смертными грехами – пьянством, блудом, чревоугодием и другими, отдельным грехом изобразили интернет-зависимость.

Внимание на необычную фреску обратил прихожанин Евгений Александров.

Фрески о смертных грехах в храме монастыря Фото: vk.com/Евгений Александров

- Отдельный котёл, как говорится, для "интернет зависимых". На росписи изображены демоны с ноутбуком Apple и айфонами, - подписал автор фото свой пост в соцсети.

Фрески выполнены в красно-черном цвете и выглядят устрашающе. Черти держат в руках смартфоны и макбуки. А грешники, закованные в цепи, горят в адовом огне.

- Этим фрескам уже несколько лет. Их писал румынский иконописец Руслан Гебя в то время, когда расписывал весь храм, - рассказала «КП»-Тверь» постоянная прихожанка Елена. Женщина помогает в храме на добровольных началах и застала иконописца за работой.

Расписывать стены мастер начал в 2010 году и старался все изобразить в духе времени, отсюда и фрески с ноутбуками и телефонами.

По словам прихожанки, посетители храма реагируют на современное искусство с воодушевлением.

- Любое зло Господь пытается представить во благо. Возможно, кто-то увидит эти фрески, задумается, и его жизнь изменится, - уверена Елена.

К слову, работники храма интернетом пользуются, но исключительно по работе. У Николаевского Малицкого мужского монастыря даже есть своя страница в соцсети, ведут которую весьма активно. На группу подписаны более 3300 человек.