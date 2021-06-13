Мужчина на арендованном зелёном велосипеде попал под колёса мотоцикла в Твери

Пострадавший катался шеринговом велосипеде. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Велосипедист попал под колёса мотоцикла "Honda" на улице Луначарского в Твери ранним утром 13 июня.

По информации областной Госавтоинспекции, 35-летний мужчина ехал на велосипеде по тротуару и резко повернул налево, выехав на дорогу прямо перед мотоциклом. Он серьёзно пострадал: с открытой черепно-мозговой травмой велосипедиста доставили в четвёртую горбольницу.

Отметим, что водитель мотоцикла был трезв, все документы имел при себе, был в шлеме.

На фото аварии, размещённом очевидцами в сообществе "Подслушано у водителей. Тверь", видно, что велосипед, на котором передвигался пострадавший, - "прокатный". Велошеринг начал работать в Твери 1 мая 2021 года.

Фото с места ДТП на Луначарского. Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Роман Стец

Кататься на зелёных велосипедах можно в черте города и днём и ночью. Всем, кто берёт велосипед в прокат, напомним, что арендатор несёт ответственность за сохранность двухколёсной техники. Если велосипедист попал в аварию по своей вине, он будет восстанавливать велосипед за свой счёт.