Бесплатные защитные маски раздают пассажирам автобусов в Твери

Жителям Твери напомнили о соблюдении масочного режима Фото: ПТО

В пятницу, 11 июня, в автобусах "Транспорта Верхневолжья" пассажирам раздают бесплатные медицинские маски. Акция началась с утра и проходит в автобусах, курсирующих по центральным маршрутам города.

Накануне в прямом эфире телеканала "Россия 24" губернатор Игорь Руденя напомнил о продолжении масочного режима в регионе.

- Обращаюсь ко всем – в общественных местах, транспорте нужно обязательно пользоваться масками. Также очень важно привиться тем жителям региона, которые этого еще не сделали. Берегите свое здоровье и здоровье своих близких, – сказал глава региона.

Обязательный масочный режим на территории Тверской области был введен 12 октября 2020 года и продолжает действовать. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы или др.) необходимо при нахождении в общественном транспорте, легковых такси, железнодорожном транспорте, в торговых центрах, магазинах и других общественных местах.