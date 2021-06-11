215 жителей Тверской области проверили свой ВИЧ-статус

Передвижная лаборатория побывала в трех городах Тверской области Фото: областной минздрав

9 и 10 июня в Тверской области во второй раз проходила акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021». Специалисты побывали в трех городах - Торжке, Вышнем Волочке и Твери. Свой ВИЧ-статус по итогам акции узнали 25 человек.

Любой желающий всего за 15 минут бесплатно и анонимно мог сдать тест на ВИЧ и получить ответы на вопросы, связанные с профилактикой заболевания.

- ВИЧ-инфекция - это не миф. Это хроническое заболевание, которое на сегодняшний день, к сожалению, неизлечимо. Поэтому необходимо сделать все, чтобы предотвратить заражение ВИЧ-инфекцией. Для этого необходимо регулярно обследоваться на ВИЧ-инфекцию, избегать элементов рискованного поведения, сохранять верность своим партнерам и отказаться от употребления наркотиков, - сказал в обращении к участникам акции главный врач Тверского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Александр Раздорский.

Далее экспедиция отправляется в Московскую область.