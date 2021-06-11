В Нелидове при строительстве храма завалился 25-тонный кран

Кран упал при возведении элемента храма Фото: vk.com/nelidizvesttv

ЧП произошло на стройплощадке, где возводится храм святого праведного Иоанна Кронштадтского в Нелидове, днем, 10 июня. При попытке водрузить один из конструктивных элементов - апсиду - опрокинулся 25-тонный кран "Ивановец".

Крановщие не пострадал.

Сам он рассказал "Нелидовским известиям" ТВ, что когда пытался завести стрелу крана с апсидой над местом установки, угла наклона не хватило. Он стал опускать груз, кран потерял точку опоры и начал заваливаться.

Сама апсида длиной 16 и высотой около 4 метров, под порывами ветра тяжелый груз перевесил кран.

Как пишет сообщество, кран был арендован в городе Великие Луки. К вечеру того же дня все последствия ЧП были ликвидированы при содействии администрации Нелидовского городского округа и помощи строительных организаций.

Чтобы поставить на колеса 25-тонный кран, потребовалась привлечь еще три тяжелых крана и рабочих.

Стрелой раздавило апсиду храма Фото: vk.com/nelidizvesttv