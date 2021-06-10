Тверская область станет пилотным регионом по перезагрузке системы военкоматов

Губернатор вновь вышел в прямой эфир. Фото: Youtube/Вести Тверь/скрин

10 июня губернатор Игорь Руденя вновь вышел в прямой телеэфир. Первым делом он рассказал об участии региона в перезагрузке системы военкоматов, инициированном министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Напомним, что Сергей Кужугетович на днях побывал в Твери.

В телеэфире Игорь Руденя отметил, что наш регион станет пилотным субъектом РФ в реализации проекта перезагрузки системы военкоматов. Это дело инициировал министр обороны.

По словам губернатора, проект необходимо реализовать в течение года, и регион готов.

- Уже подбирается земельный участок,и, думаю, до конца года мы сможем ввести первый военный комиссариат, который был бы эталонно-тестовым для Российской Федерации, по крайней мере для ЦФО, - сказал Игорь Руденя.

мере для ЦФО, - сказал Игорь Руденя.