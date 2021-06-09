Сергей Шойгу и Игорь Руденя посетили Тверское суворовское военное училище

Сергей Шойгу вручил хоккеистам новые клюшки и сделал фото на память Фото: ПТО

9 июня министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, в рамках рабочего визита в Тверь, вместе с губернатором Игорем Руденей побывал в Тверском суворовском военном училище.

Гости осмотрели учебно-административный корпус, встретились с хоккейной командой учебного заведения. Сергей Шойгу пообщался с хоккеистами и подарил команде новые клюшки.

В ходе рабочей встречи Сергей Шойгу и Игорь Руденя обсудили реализацию совместных с Минобороны РФ проектов в Тверской области.

На встрече Сергей Шойгу предложил реализовать на территории Верхневолжья пилотный проект по реновации военкоматов. Как сообщает правительство региона, губернатор подтвердил готовность региона к этой работе.