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Политика9 июня 2021 14:25

Сергей Шойгу и Игорь Руденя посетили Тверское суворовское военное училище

И обсудили совместные проекты
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Сергей Шойгу вручил хоккеистам новые клюшки и сделал фото на память Фото: ПТО

Сергей Шойгу вручил хоккеистам новые клюшки и сделал фото на память Фото: ПТО

9 июня министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, в рамках рабочего визита в Тверь, вместе с губернатором Игорем Руденей побывал в Тверском суворовском военном училище.

Гости осмотрели учебно-административный корпус, встретились с хоккейной командой учебного заведения. Сергей Шойгу пообщался с хоккеистами и подарил команде новые клюшки.

В ходе рабочей встречи Сергей Шойгу и Игорь Руденя обсудили реализацию совместных с Минобороны РФ проектов в Тверской области.

На встрече Сергей Шойгу предложил реализовать на территории Верхневолжья пилотный проект по реновации военкоматов. Как сообщает правительство региона, губернатор подтвердил готовность региона к этой работе.