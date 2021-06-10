Утром 10 июня у отдела МВД в Твери было столпотворение мигрантов

В Твери утром у отдела МВД на Грибоедова толпились мигранты. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Напомним, с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса в стране и, в том числе, в Тверской области для трудовых мигрантов действовали особые условия пребывания. Не занимались административным выдворением, депортацией граждан, а также аннулированием их документов. 15 июня «карательные меры» снова начнут действовать.

И вот иностранные граждане, работающие на территории Тверского региона, спешат легализоваться. В частности, утром 10 июня около Управления по вопросам миграции УМВД по Тверской области на Грибоедова, 34/68, была толпа желающих получить трудовой патент и регистрацию.