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Общество10 июня 2021 15:55

Утром 10 июня у отдела МВД в Твери было столпотворение мигрантов

15 июня заканчиваются поблажки для «трудовых гостей»
Степан КАМЕНЕВСтепан КАМЕНЕВ
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В Твери утром у отдела МВД на Грибоедова толпились мигранты.

В Твери утром у отдела МВД на Грибоедова толпились мигранты.

Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Напомним, с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса в стране и, в том числе, в Тверской области для трудовых мигрантов действовали особые условия пребывания. Не занимались административным выдворением, депортацией граждан, а также аннулированием их документов. 15 июня «карательные меры» снова начнут действовать.

И вот иностранные граждане, работающие на территории Тверского региона, спешат легализоваться. В частности, утром 10 июня около Управления по вопросам миграции УМВД по Тверской области на Грибоедова, 34/68, была толпа желающих получить трудовой патент и регистрацию.