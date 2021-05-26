«Каникулы» для трудовых мигрантов в Тверской области заканчиваются 15 июня 2021: региональное УМВД напоминает

В региональном МВД рассказали о том, что скоро незаконных мигрантов вновь ждут наказания. Фото: Павел Успенский.

О трудовых мигрантах и миграции, о послаблениях в пандемию и новом ужесточении режима говорили днём 26 мая на пресс-конференции в региональном УМВД.

Но сначала немного об истории вопроса: с того момента, как в стране началась эпидемия коронавируса, Россия закрыла границы для въезда и выезда трудовых мигрантов. Одновременно для тех, кто остался на территории страны, ввели определённые послабления. В частности, это касалось документов, регламентирующих пребывание в другом государстве.

Срок действия разрешений, которые позволяли мигрантам жить и работать, в том числе, в Тверской области, продлили. Президент РФ подписал соответствующее распоряжение. Так удалось избежать скопления людей в отделениях миграционной службы.

Кроме того, с марта 2020 года не занимались административным выдворением, депортацией граждан, а также аннулированием их документов. Исключение сделали для граждан, которых депортировали на родину из тюрем.

Однако, нарушителей закона могут обязать самостоятельно покинуть страну, как только с их государством возобновится сухопутное и авиасообщение.

На пресс-конференции специалисты регионального Управления по вопросам миграции УМВД напомнили, что «каникулы» для мигрантов заканчиваются. С 15 июня 2021 года вновь начнут действовать карательные меры.

– Пожалуйста, иностранные граждане, которые здесь находятся, не дожидайтесь, когда перестанут действовать условия пандемии и правовые документы, изданные президентом. Обращайтесь в подразделение по вопросам миграции и попытайтесь урегулировать своё правовое положение, – обратилась на пресс-конференции через СМИ к иностранцам заместитель начальника Управления по вопросам миграции УМВД по Тверской области Марина Градова.

О том, что осталось около трёх недель действия послаблений, сотрудники правоохранительных органов разъясняли через СМИ, общались об этом с представителями областных диаспор.

Количество трудовых мигрантов и сумма налогов, выплаченных ими в казну региона в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, уменьшилась. В 2021 году тенденция начала меняться.

– Российская Федерация возобновила авиасообщение с Узбекистаном и Таджикистаном, сейчас увеличилось количество иностранных граждан, которые обратились по поводу оформления трудового патента. В мае – на 40%, – рассказала заместитель начальника отдела по вопросам трудовой миграции Управления по вопросам миграции УМВД по Тверской области Наталья Мейссер.

«КП»-Тверь» на пресс-конференции задала вопрос о перспективе привлечения на работы, которыми занимаются трудовые мигранты, заключённых. Начальник Управления по вопросам миграции областного МВД Марина Градова высказала своё мнение:

– Я думаю, что не будет развития, потому что нужно пересмотреть всю систему трудоустройства граждан, отбывающих наказание.

Напомним, идею замещения трудовых мигрантов заключёнными обсуждают на самом высоком уровне. Возможность привлекать такого рода ресурсы, в том числе, на крупных стройках рассматривают из-за экономической выгоды и возможности заменить иностранную рабочую силу своей, родной.