Группу тверских зоозащитников заблокировали в соцсети

В Твери заблокировали сообщество по защите животных Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Одно из самых популярных сообществ Твери и Тверской области, волонтерскую группу зоозащитников заблокировали в соцсети. Причиной блокировки стал сбор средств на помощь животным.

10 июня в сообществе проходила традиционная акция "Десятка десятого". ВК заблокировал группу за нарушение правил благотворительных сборов. Репутация у группы хорошая, в ней состоит более 30 000 человек.

- Мы написали в службу поддержки ВК, чтобы они пояснили причину блокировки и с просьбой разблокировать группу. Конечно, это большой удар по нашей деятельности, там публиковали все объявления, новости, анонсы и, конечно, сборы. Нам просто не выжить без финансовой поддержки подписчиков, - рассказал ТИА администратор "Инициативной группы по защите животных.Тверь" Николай Морозов.

Пока группу не разблокируют, владельцы создали временные аккаунты сообщества в ВК, ФБ и Инстаграм.