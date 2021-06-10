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Общество10 июня 2021 14:24

В преддверии Дня России 14-летним жителям Твери вручили паспорта

Церемония прошла в музее МВД
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Полковник внутренней службы Сергей Сенькин вручил паспорта 14-летним тверичанам Фото: УМВД России по Тверской области

Полковник внутренней службы Сергей Сенькин вручил паспорта 14-летним тверичанам Фото: УМВД России по Тверской области

10 июня в музее УМВД России по Тверской области состоялась торжественная церемония вручения паспортов Российской Федерации юным жителям областного центра.

Церемония вручения паспортов Российской Федерации 14-летним девушка и юношам уже стала традиционной. Главный документ владельцам передал заместитель начальника регионального управления МВД полковник внутренней службы Сергей Сенькин и напутствовал молодое поколение быть добропорядочными, хранить и приумножать российские традиции, уверенно и достойно идти по жизни.

В завершение церемонии участкам провели экскурсию по музейной экспозиции.