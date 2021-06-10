Андреапольский краеведческий музей Тверской области опубликовал соболезнования в связи со смертью Валентина Пажетнова

Валентин Пажетнов в Андреапольском краеведческом музее, декабрь 2017 года. Фото: Андреапольский краеведческий музей.

Тёплые слова в память о погибшем в Тверской области "папе медведей" Валентине Пажетнове опубликовал на своей страничке в соцсети Андреапольский краеведческий музей, плотно сотрудничавший и друживший с учёным.

"Ушёл из жизни удивительный человек и прекрасный знаток природы, доктор биологических наук Валентин Сергеевич Пажетнов. Потеря для науки и для всех людей, кто его знал, кому он беспошлинно и безвозмездно дарил крупицы своей мудрости, помогая шагать по дорогам своего времени, невосполнимая...Он был настоящим Другом Андреапольского музея, умел откликаться на наши просьбы и принимал участие во многих мероприятиях, проводимых нами... Он ничего не просил и не требовал взамен, а лишь хотел, чтобы у каждого из нас было всё в порядке... " - написал директор музей Валерий Линкевич.

Музей также опубликовал снимок, сделанный в его стенах: "А в нашей памяти он останется вот таким, как на этом снимке, сделанном в декабре 2017 года, после проведения очередного районного Слёта юных экологов: природным русским интеллигентом, великолепным собеседником, добрым и надёжным Другом..."

Напомним, Валентин Пажетнов, учёный с мировым именем, автор уникальной методики выращивания и возвращения в природу осиротевших медвежат и основатель Центра спасения медвежат-сирот погиб 8 июня во время рыбалки.

Похороны Валентина Сергеевича состоятся 11 июня. Попрощаться с ним можно будет у его дома в деревне Бубоницы Торопецкого района, в 12:00.