Министру обороны РФ Сергею Шойгу показали промышленный технопарк в Твери

Игорь Руденя и Сергей Шойгу в одном из цехов технопарка. Фото: ПТО

9 июня губернатор Игорь Руденя показал министру обороны РФ Сергею Шойгу промышленный технопарк КСК в Твери. Эта площадка станет частью создаваемого в регионе инновационного кластера транспортного машиностроения.

В промтехнопарке открыто восемь современных производств оборудования для транспортного машиностроения, работает более тысячи человек. К 2024 года запланировано увеличить количество предприятий-резидентов и довести создать еще примерно 2000 рабочих мест.

Сергей Шойгу и Игорь Руденя прошлись по цехам. Как сообщила пресс-служба областного правительства, министр обороны позитивно оценил увиденное.

До этого Сергей Шойгу проверил, как обстоят дела в новом комплексе Тверского суворовского училища.