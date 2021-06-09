Управляющую компанию в Бельском районе Тверской области оштрафовали на 150 000 рублей

УК оштрафовали на 150 000 рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Прокуратурой Бельского района проведена проверка соблюдения местной УК требований законодательства в сфере управления многоквартирными домами.

Проверкой установлена задолженность юридического лица за электроэнергию перед энергосбытовой компанией.

Прокурор возбудил дело об административном правонарушении в отношении юрлица, организацию оштрафовали на 150 000 рублей.

Руководителю управляющей компании внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено, одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, приняты меры по погашению задолженности.