Управляющую компанию в Бельском районе Тверской области оштрафовали на 150 000 рублей

УК оштрафовали на 150 000 рублей
Фото: Иван МАКЕЕВ
Прокуратурой Бельского района проведена проверка соблюдения местной УК требований законодательства в сфере управления многоквартирными домами.
Проверкой установлена задолженность юридического лица за электроэнергию перед энергосбытовой компанией.
Прокурор возбудил дело об административном правонарушении в отношении юрлица, организацию оштрафовали на 150 000 рублей.
Руководителю управляющей компании внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено, одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, приняты меры по погашению задолженности.