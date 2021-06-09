10 июня в Твери откроется выставка памяти художника Сидорова

В Твери открывается выставка памяти художника Сидорова в Доме поэзии. Фото: Андрей Кузнецов.

На выставке «Тихая моя Родина…» будут экспонироваться работы мастера-пейзажиста, живописца и педагога Валентина Сидорова. Валентина Михайловича не стало 9 января 2021 года. Он был признан народным художником, как в России, так и на Украине, имел многочисленные награды, и был признан почётным гражданином Тверской области.

– Родившийся на Тверской земле, в тех же краях, что и великие русские художники Алексей Венецианов и Григорий Сорока, Валентин Сидоров воспел красоту нашей среднерусской природы и красоту человека труда. Нежный, лиричный образ России, кротость её нрава и широта души нашли своё воплощение в его творчестве, – пишут в анонсе организаторы выставки.

Валентин Сидоров руководил мастерской живописи в Московском Государственном художественном институте имени Сурикова, возглавлял Союз художников России, был руководителем «Академической дачи» имени Репина.

Работы тверичанина есть в крупных российских и зарубежных музеях. Среди известных его картин – «Тихая моя Родина», «Святая гора», «Весна. Высокое небо», «День Победы», «На тёплой земле», «Бабушкина сказки».

Выставка откроется 10 июня в 16:00 в Доме поэзии в Твери.