9 января ушёл из жизни народный художник СССР и РСФСР, академик Академии художеств СССР и Российской академии художеств, Почетный гражданин Тверской области Валентин Михайлович Сидоров. Соболезнования родным и близким в связи с утратой выразил губернатор Игорь Руденя.- Мы навсегда запомним его чуткое сердце, искреннюю любовь к родной тверской земле, активное участие в жизни Верхневолжья, - говорится в соболезновании от Игоря Рудени.В деревне Сорокопенье в Конаковском районе Валентин Сидоров провёл детство и начал творческий путь. В Верхневолжье были написаны известные полотна художника \\"Пора безоблачного неба\\", \\"День Победы\\" и другие.В июне 2018 года во время посещения выставки в Российской академии художеств в Москве, посвящённой 90-летию Валентина Сидорова, Игорь Руденя озвучил идею - создать в Тверской области музей искусств в честь знаменитого художника.Валентин Сидоров награжден орденом \\"За Заслуги перед Отечеством\\" IV и III степени, Орденом почета, благодарностью Президента РФ, Международной премией имени Шолохова, Золотой Пушкинской медалью \\"За вклад в культуру и искусство\\", орденом Франциска Скорины, а также знаком \\"Во благо земли Тверской\\", лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР им. Репина.