В Тверской области отмечают 30-летие со дня открытия Нило-Столобенской пустыни

В Тверской области отмечается 30-летие со дня открытия Нило-Столобенской пустыни Фото: ПТО

9 июня православные отмечают день обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского. А в Тверской области отмечается 30-летие со дня открытия Нило-Столобенской пустыни после возвращения комплекса монастыря Русской православной церкви.

- Нилова пустынь – это одна из величайших святынь Верхневолжья и всей России. История обители на Селигере хранит выдающиеся примеры духовного подвига, верности многовековым ценностям православия. Не сомневаюсь, что Нилова пустынь будет и впредь оставаться местом, где живёт и крепнет православная вера, где сохраняются духовные традиции нашего Отечества, – поздравил наместника обители архимандрита Стефана, братию и гостей губернатор Игорь Руденя.

По случаю праздника в Верхневолжье проходит ряд культурных событий: научно-просветительская конференция «Селигерская земля в истории, культуре и духовности России», фестиваль хоров.