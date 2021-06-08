"Три в ряд": унитазная инсталляция появилась на автобусной остановке в Тверской области

На свалке у автобусной остановки расставили унитазы Фото: vk.com/kalininsky69

Жители деревни Тургиново Тургиновского сельского поселения снова пожаловались на захламленную автобусную остановку в Калининском районе Тверской области. На этот раз внимание граждан привлекли унитазы, которые рядком поставили около мусорных контейнеров вблизи остановки.

Ранее жители уже обращали внимание на то, что мусор с территории вывозят крайне неорганизованно. В мае на свалке даже были замечены гробы и венки. Теперь вот - унитазы.

- После информации, которая была нами опубликована ранее, последовала реакция - мусор на остановке был вывезен и прилегающие к ней территории были подчищены. Прошло совсем немного времени, а она уже вновь стала обрастать мусорными накоплениями и интересными объектами бывшими в употреблении, которые вызывают горький смех и жалкие слезы, - пищут жители в группе "Калининский район Тверской области".

Местные надеются, что рано или поздно контейнеры перенесут от остановки вглубь поселка, вывозить мусор будут чаще, а на остановке станет чище.