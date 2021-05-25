На свалке под Тверью местные жители нашли гроб и венки

В селе под Тверью нашли гробы Фото: vk.com/kalininsky69

На несанкционированной свалке в поле, рядом с селом Тургиново Тургиновского сельского поселения Калининского района местные жители обнаружили гроб и венки.

- Кому пришло в голову утилизировать таким образом атрибуты похоронной процессии - остается тайной. Местная ребятня может пойти гулять по полю или пройтись мимо по дороге и встретить гроб. Обычный гроб такой. Фиолетовый, - написали жители в группе Калининский район Тверской области и сообщили, что там же в селе на территории остановки общественного транспорта и территории, прилегающей к ней, уже давно незаконно сваливается огромное количество мусора. Контейнеры на остановке вывозят нерегулярно.

Борьба за чистоту ведется давно, но ситуация в корне пока так и не решилась.