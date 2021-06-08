Стюардесса из Твери будет представлять Россию на конкурсе «Миссис Вселенная 2021»

Тверичанка Евгения Ушакова стала второй Вице-миссис Россия Мира и отправится на конкурс «Миссис Вселенная 2021» в декабре. Фото: Инстаграм/МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН.

На всероссийском конкурсе красоты «Миссис Россия Мира 2021» участвовала тверичанка Евгения Ушакова. У неё двое детей, она работает стюардессой. В итоге, наша землячка вошла в топ-20 из 85 участниц со всех концов страны. Также Евгения получила титул вторая Вице-миссис Россия Мира.

Тверичанку наградили драгоценной короной и подарками. Теперь она отправится на конкурс «Миссис Вселенная 2021», который пройдёт в Сеуле в декабре 2021 года.

– Конкурсы красоты – это не только подиум, ленты, короны, это ещё тяжёлый труд, но эти хлопоты безумно приятны, эти эмоции не передать словами, эти впечатления остаются на всю жизнь. И если меня спросят, хотела бы я участвовать снова – мой ответ утвердительный, – написала у себя в соцсетях Евгения Ушакова.