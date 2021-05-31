На конкурсе «Миссис Россия Мира» выступит стюардесса из Твери

Тверичанка Евгения Ушакова вышла в финал всероссийского конкурса красоты. Фото: сайт mrsworld.ru.

Как сообщает группа в соцсетях Smenaplus, во всероссийском конкурсе красоты «Миссис Россия Мира – 2021» участвует и тверичанка Евгения Ушакова. Финал проекта состоится уже 4 июня.

По словам самой красавицы-стюардессы, для неё это большая честь и ответственность – представлять родную Твери на национальном конкурсе.

В финале выступают 85 девушек со всех концов страны. Евгения долго готовилась и готова отстоять честь Тверской области.

Стюардесса Евгения Ушакова готова в полёт! Фото: группа в ВК/Smenaplus.

Голосовать за красу земли тверской можно на сайте www.mrsworld.ru. Старт голосования – 2 июня. Для того, чтобы отдать свой голос будут всего сутки!

«Миссис Россия Мира» – национальный конкурс красоты среди замужних женщин, у которых есть дети. Он ставит задачу популяризировать ценности семьи и материнства.

Победительница «Миссис Россия Мира» представляет Россию в финале международного конкурса «Missis World».