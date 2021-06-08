На Магадан: 80-летняя велопутешественница из Твери Юлия Михайлюк доехала до Новосибирска

Велопутешественница Юлия Михайлюк прибыла в Новосибирск. Фото: Инстаграм/Юлия Михайлюк.

В конце апреля 80-летняя тверская велопутешественница Юлия Михайлюк отправилась в 25-е масштабное путешествие на велосипеде. От Твери до Магадана ехать около десяти тысяч километров, сейчас Юлия Михайлюк преодолела около 3,5 тысяч километров и находится в столице Сибири, Новосибирске. Стартовала 20 апреля 2021 года, за два месяца до поездки сделав прививку от коронавируса.

80-летняя путешественница ведёт социальные сети и сообщила, что 8 июня Новосибирск встретил её палящим солнцем. Также Юлия Ивановна разместила фотографию на фоне местного цирка.

Если верить сайту с информацией о погоде, в Новосибирске на этой неделе температура воздуха достигала 28 градусов в тени. Это обусловлено континентальным климатом со стабильно жарким летом, стабильно морозной зимой и малым количеством осадков.

- Магадан меня словно не пускает. Причем второй раз. В 2011 году была такая попытка. Я доехала до Якутска, переправилась на пароме через Лену, а потом много шла пешком. И так как там очень плохие дороги и очень много пыли, то я испугалась и вернулась снова в Якутск. А теперь жалею об этом, - рассказала Юлия Михайлюк в интервью "КП"-Тверь" в мае прошлого года.