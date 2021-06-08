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Общество8 июня 2021 17:06

Объявлен набор водителей автобусов для работы в четырёх районах Тверской области

Вакансии открывает областной оператор "Транспорт Верхневолжья"
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Чтобы устроиться водителем, необходимо иметь права категории D.

Чтобы устроиться водителем, необходимо иметь права категории D.

Фото: Александр ЖМУЛИН

Региональный транспортный оператор "Транспорт Верхневолжья" объявил о наборе водителей для работы в Ржевском, Старицком, Кимрском и Зубцовском районах Тверской области.

Чтобы устроиться водителем, необходимо иметь права категории D. Работодатель обещает трудоустройство по Трудовому кодексу, все полагающиеся социальные гарантии и стабильную заработную плату.

Работать будущим водителям предстоит на автобусах "ЛИАЗ" с автоматической коробкой передач, системой видеонаблюдения, ГЛОНАСС и кондиционером. Автобусы оснащены системой безналичной оплаты проезда.

Обращаться по поводу трудоустройства следует по телефонам: 8-800-551-09-71 и 8-910-830-54-38.