Объявлен набор водителей автобусов для работы в четырёх районах Тверской области

Чтобы устроиться водителем, необходимо иметь права категории D. Фото: Александр ЖМУЛИН

Региональный транспортный оператор "Транспорт Верхневолжья" объявил о наборе водителей для работы в Ржевском, Старицком, Кимрском и Зубцовском районах Тверской области.

Чтобы устроиться водителем, необходимо иметь права категории D. Работодатель обещает трудоустройство по Трудовому кодексу, все полагающиеся социальные гарантии и стабильную заработную плату.

Работать будущим водителям предстоит на автобусах "ЛИАЗ" с автоматической коробкой передач, системой видеонаблюдения, ГЛОНАСС и кондиционером. Автобусы оснащены системой безналичной оплаты проезда.

Обращаться по поводу трудоустройства следует по телефонам: 8-800-551-09-71 и 8-910-830-54-38.