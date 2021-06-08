Госавтоинспекторы Тверской области рассказали подробности ДТП, в котором погиб священник

Водитель погиб на месте ДТП, пассажирка - в больнице Фото: УГИБДД России по Тверской области

7 июня в Тверской области в ДТП погиб настоятель Никольской церкви, отец 11 детей, протоиерей Сергий Дроба.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, авария произошла около 8:00 утра на 1390-м км автодороги Золотое Кольцо Р-132 Кашинского городского округа Тверской обл.

За рулем был сам 44-летний отец Сергий. Управляя автомобилем "Рено Логан", двигаясь в сторону Калязина, он не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Священник погиб на месте ДТП.

Известно, что отец Сергий Дроба ехал с матушкой в Калязин на праздник в честь 500-летия обретения мощей преподобного Макария Калязинского. 41-летняя женщина в аварии получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

В семье - 11 детей. Тверская епархия сообщила, что поможет с похоронами отца Сергия и в дальнейшем будет оказывать семье поддержку в воспитании детей.

Похоронят отца Сергия 9 июня.