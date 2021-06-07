В Тверской области в ДТП погиб настоятель Никольской церкви, отец 11 детей, протоиерей Сергий Дроба

Отец Сергий Дроба погиб в ДТП в Тверской области Фото: tvereparhia.ru

7 июня на пути в Калязин в автокатастрофе погиб настоятель Никольской церкви в Красной слободе Твери, руководитель Центра подготовки церковных специалистов Тверской и Кашинской епархии Русской Православной Церкви протоиерей Сергий Дроба. Отец Сергий ехал вместе с матушкой на праздник в честь 500-летия обретения мощей преподобного Макария Калязинского. В аварии женщина получила травмы и была госпитализирована.

У отца Сергия остались 11 детей.

Соболезнования семье выразил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

- Тверская епархия окажет содействие в организации похорон, а также в дальнейшем будет оказывать помощь семье в воспитании оставшихся без отца детей, - сообщает пресс-служба Тверской епархии.

Отпевание протоиерея Сергия Дробы состоится в церкви в честь святителя Николая Мирликийского, чудотворца в Красной слободе, 9 июня. Погребение пройдет в Иоанно-Предтеченском храме Твери.

Протоиерей Сергий Дроба родился 20 октября 1976 года. Учился в Киеве, затем в Московской духовное семинарии, получал образование в Тверском госуниверситете. В 2000 году рукоположен в сан диакона, в 2001 году стал священником. В 2011 году удостоен сана протоиерея. В 2018 году награждён медалью святителя Симеона, первого епископа Тверского.

Был настоятелем церкви в честь святителя Николая Мирликийского, Чудотворца, в Красной слободе Твери и настоятелем молитвенной комнаты в честь святителя Филарета Милостивого при Доме милосердия.