Для шести больниц Тверской области приобретут аппараты УЗИ

ОКБ и еще пять бюольниц ждёт пополнение медоборудованием. Фото: ПТО

Свыше 57 млн рублей будет выделено из регионального бюджета на закупку аппаратов УЗИ для Областной клинической больницы, горбольницы №7 Твери и Ржевской, Бежецкой, Нелидовской и Вышневолоцкой ЦРБ, а также на ремонт медицинских колледжей в Ржеве и Бежецке.

Решение принято на заседании региональной бюджетной комиссии. Его 7 июня провел губернатор Игорь Руденя.

На закупку оборудования для больниц в этом году направят больше 45 млн рублей.

Свыше 12 млн рублей выделят на ремонт медколледжей. В Ржевском колледже приведут в порядок фасады учебного корпуса и пристройки, отремонтируют кровлю пристройки, в Бежецком запланирован капремонт кровли основного здания.

будет выделено из оюластного бюдждежта