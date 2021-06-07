Тверские выпускники написали ЕГЭ по профильной математике

В этом году математику сдают только те, кому она нужна для поступления в вуз. Фото: Виктория ТУШКОВА

7 июня выпускники Твери и Тверской области написали ЕГЭ по профильной математике. Экзамен не такой массовый, как ЕГЭ по русскому: в этом году математику сдают только те, кому она нужна для поступления в вуз. Математику базового уровня, которую ранее сдавали будущие гуманитарии, в этом году отменили.

В этом году экзаменационная кампания проходит при повышенных мерах безопасности. Речь как о противоэпидемических мероприятиях, так и об усиленной охране пунктов приёма экзаменов. Из-за трагических событий с расстрелом школьников в Казани, в Твери были предприняты меры по усилению безопасности в школах, где дети пишут ЕГЭ. В больших пунктах дежурят полицейские или росгвардейцы. Территорию вокруг других пунктов полиция регулярно патрулирует.

Напомним, следующими экзаменами станут история и физика. Выпускники будут сдавать их 11 июня.