Усиленная охрана и температура от волнения: выпускники Твери сдали самый главный ЕГЭ по русскому языку

ЕГЭ по русскому - самый массовый, но ребят было не так много, сдачу решили разбить на два дня. Фото: Виктория ТУШКОВА

3 июня школьники Твери сдавали самый массовый ЕГЭ - экзамен по русскому языку. Один из пунктов сдачи был организован в школе № 14.

- Стоп. Вы кто и к кому? - суровый мужчина останавливает журналистов на входе в школу.

- Пресса.

- Аккредитация имеется? Документы покажите.

Всех входящих встречает замдиректора школы по безопасности Дмитрий Борисов. После недавней трагедии в Казани, когда семеро детей погибли в результате стрельбы в школе, безопасность - пожалуй, главное, о чём необходимо беспокоиться в период сдачи Единого госэкзамена. Даже коронавирусные ограничения как-то отошли на второй план, хотя без масок в школу, конечно, не пропустят, а при входе попросят продезинфицировать руки.

Замдиректора по безопасности - первый кордон, который предстоит пройти как взрослым, так и детям. Второй - сотрудник полиции. Он стоит у рамки металлоискателя, установленной на проходе к экзаменационным аудиториям. Полицейский молодой, молчаливый. Конечно, никого не обыскивает - бегло осматривает каждого, следит за порядком.

В школе №14 дежурил полицейский. Фото: Виктория ТУШКОВА

В этом году полиция и Росгвардия помогают с обеспечением безопасности в пунктах сдачи ЕГЭ. Но присутствуют сотрудники этих ведомств, к сожалению, не на каждом пункте: людей на всех не хватает.

- В крупных пунктах сотрудники дежурят. Но и о других пунктах они осведомлены, регулярно объезжают территорию во время экзамена. То есть полиция всегда поблизости. Мы своевременно передали в МВД все списки сдающих ЕГЭ, расписание экзаменов, - сообщила «КП»-Тверь» заместитель министра образования Тверской области, начальник управления надзора и контроля регионального Минобразования Наталья Скворцова. - Когда все ребята, которые сдают сегодня экзамен, будут в школе, входную дверь закроют. Никто больше пройти на территорию пункта приёма экзамена не сможет.

В ожидании. Фото: Виктория ТУШКОВА

Что до противоэпидемических мероприятий, они уже отлажены. В масках все педагоги, члены экзаменационной комиссии, наблюдатели, полицейский. Детям же разрешили дышать свободно - они и так потеют и волнуются. В каждой аудитории работает рециркулятор воздуха. Составлен план проветриваний и дезинфекции поверхностей. При входе школьникам измеряют температуру. Если у кого-то она окажется повышенной, его тут же отправляют в медпункт-изолятор.

- Но обычно температура у ребят бывает просто от волнения: нервничают, - говорит член государственной экзаменационной комиссии Татьяна Родионова. - Ребёнок в медпункте посидит, успокоится. Температура падает.

Ребята действительно волнуются - здесь из года в год ничего не меняется.

- Как настрой? - интересуемся у выпускников, толпящихся в холле.

- Ужасный! - отвечает золотоволосая выпускница Вика из 42-й школы. - После ЕГЭ хочется идти к психотерапевту!

- Всё настолько серьёзно?

- Это очень трудно! Не знаешь, какой вариант тебе попадётся. У кого-то может быть простой, а у кого-то сложный. Это вообще не оценивает твои знания по русскому! - убеждена выпускница. - Я бы выбрала экзамены, как были раньше.

У весёлого парня, сбежавшего не представившись, всё проще. На аналогичный вопрос о настрое отвечает со смехом: «Всё хорошо, всё замечательно! Отлично! Солнце светит!»

Регистрироваться на экзамен - по одному. Фото: Виктория ТУШКОВА

С температурой на ЕГЭ по русскому в школу № 14 никто не пришёл. Зато одна выпускница забыла паспорт. То краснея, то бледнея, девушка звонит по телефону отцу: без документа на экзамен не пустят. Члены экзаменационной комиссии, стоит отдать им должное, её всячески успокаивали и подбадривали. В итоге всё разрешилось хорошо, и на экзамен забывчивая выпускница даже не опоздала.

ЕГЭ-2021 в Твери сдают 2070 школьников. А в регионе - около 5 000 человек. Экзамен по русскому - самый массовый. Его должны сдать все. Кстати, в этом году отменена базовая математика. Для получения аттестата достаточно только русского языка, а профильную математику сдают лишь те, кому она нужна для поступления в вуз.

Экзамен по русскому языку сдают все выпускники. Фото: Виктория ТУШКОВА

Ещё одно отличие ЕГЭ этого года - экзамен по информатике на компьютере. Это будет совершенно новая практика: раньше ребята сдавали информатику письменно.

Последнее важное новшество ребят не касается, только членов экзаменационной комиссии. Они прошли специальное обучение и теперь будут сканировать заполненные выпускниками экзаменационные билеты прямо в аудитории, где проходил экзамен. Раньше работы собирали, запечатывали в конверт и отправляли в региональный центр обработки информации. Теперь же результаты заносятся в электронную базу сразу по окончании экзамена.

Кстати, если у вас возникнут какие-то вопросы или жалобы, звоните:

горячая линия по вопросам проведения ЕГЭ в Тверской области: +7 (4822) 32-06-19 (09:00 - 17:00, понедельник - пятница);

горячая линия Рособрнадзора: +7 (495) 984-89-19 (10:00 - 18:00, понедельник - пятница);

телефон доверия ЕГЭ: +7 (495) 104-68-38.