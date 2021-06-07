В Тверь на фестиваль прыжков приедет Дарья Клишина и другие титулованные спортсмены

Очаровательная Дарья Клишина планирует приехать в родную в Тверь на фестиваль прыжков. Фото: Инстаграм/dariaklishina.

13 июня в Твери на площади Славы состоится Фестиваль прыжков «Athletics League». На него заявлено 150 спортсменов. Собирается принять участие в спортивном фестивале и наша землячка, титулованная прыгунья в длину, двукратная чемпионка Европы и серебряный призёр чемпионата мира Дарья Клишина.

Она сообщала об этом на своей странице в Инстраграме еще в апреле. Дарья планирует посетить малую Родину в перерыве между этапами Бриллиантовой лиги.

Организаторы фестиваля сообщают о том, в Тверь также приедут чемпион мира и Европы Екатерина Конева, трехкратный чемпион России, чемпион всемирных военных игр Георгий Горохов, обладательница мирового рекорда среди юниоров Алена Лутковская, серебряный призёр чемпионата Европы Тимур Моргунов.

Кроме того, в столице Верхневолжья ждут олимпийских чемпионов, прославленных в прошлом бегунов Ирину Привалову и Юрий Борзаковского. Они приглашены в качестве почетных гостей.

Фестиваль «Athletics League» будет проводится в Верхневолжье второй раз. Зрителем может стать любой желающий.

Торжественное открытие состоится в 12:00. Затем начнутся соревнования по прыжкам в длину и с шестом. Для зрителей также подготовлена шоу-программа.