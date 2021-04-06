Дарья Клишина собирается летом выступить в Твери

Дарья Клишина в июне собирается приехать в Тверь на спортивный праздник. Фото: Инстаграм/dariaklishina.

О том, что уроженка Твери Дарья Клишина 13 июня приедет поучаствовать в соревнованиях Athletics League в родном городе, она сообщила в своём инстаграме. Спортивный праздник должен состояться 13 июня. Дарья уже второй раз будет присутствовать на легкоатлетическом фестивале.

Athletics League – это зрелищные соревнования по лёгкой атлетике городского масштаба. В Твери он будет проходить второй раз.

– Летим на встречу новой неделе, новым идеям, планам и мечтам. Всем сил и побольше энергии. Кстати, о моих планах. Следующий старт, скорее всего, проведу в мае в штатах, а далее буду прыгать на Diamond league (англ. Бриллиантовая лига. – Ред.), 4 июня в Риме, 13 июня в родной Твери, а 1 июля в Осло, – написала в инстаграме Дарья Клишина.

Таким образом, спортсменка, которая с 2013 года живёт и тренируется в США, в перерыве между этапами Бриллиантовой лиги приедет на родину, в Тверь. При этом на соревнованиях Дарья выступает за Россию.