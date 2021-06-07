Задержали мужчину, которого подозревают в стрельбе у кафе в Конаковском районе Тверской области

В Тверской области арестовали мужчину, которого подозревают в стрельбе у кафе в Конаковском районе. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

46-летний житель Конаковского района задержан, как сообщают в пресс-службе областного МВД. Напомним, в одном из кафе этого района произошёл конфликт, который закончился стрельбой из травматического пистолета на территории перед заведением. Три человека были ранены и госпитализированы.

На место сразу же прибыли полиция, Росгвардия, «скорая». Правоохранительные органы опросили свидетелей и очевидцев. Выяснилась, что в помещении кафе началась драка. А затем участники продолжили выяснять отношения на свежем воздухе. Тогда и прогремели выстрелы.

Сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 46-летнего конаковца.