Больше всего заболевших коронавирусом в Твери

Только вакцинация гарантирует защиту от инфекции. Фото: Мария ЛЕНЦ

Оперативный штаб обнародовал новые данные по распространению коронавирусной инфекции на территории Тверской области.

Традиционно, самой большой рост заболевания показала Тверь — 27 человек за сутки.

На втором месте Конаковский район - 8 больных.

Третье место делят несколько муниципалитетов: Ржев, Кимры, Осташков, Оленино — по 5 заболевших.

Как видите, в этом списке случайно смотрится Оленино, так как высокий рост числа заболевших, помимо Твери, показывают муниципалитеты традиционного отдыха людей.

Всего же в регионе заболевших 42 599 случаев (+78 за сутки).