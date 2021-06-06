Больше всего заболевших коронавирусом в Твери

Только вакцинация гарантирует защиту от инфекции.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Оперативный штаб обнародовал новые данные по распространению коронавирусной инфекции на территории Тверской области.
Традиционно, самой большой рост заболевания показала Тверь — 27 человек за сутки.
На втором месте Конаковский район - 8 больных.
Третье место делят несколько муниципалитетов: Ржев, Кимры, Осташков, Оленино — по 5 заболевших.
Как видите, в этом списке случайно смотрится Оленино, так как высокий рост числа заболевших, помимо Твери, показывают муниципалитеты традиционного отдыха людей.
Всего же в регионе заболевших 42 599 случаев (+78 за сутки).