Коронавирус в Твери, последние новости на 6 июня 2021: праздник Пушкина в Берново и запрет на посещение лесов под Торжком

В Берново 6 июня пройдет традиционный пушкинский праздник. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 6 июня 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 42 599 случаев заражения COVID-19 (+78 за сутки).

Выздоровел 39 921 житель региона (+91 за сутки).

Изолирован 1601 больной(-20).

Умерло 1077 человек (+7 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 8249 заболевших (+27 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:

Конаковский район – 3097 (+8),

Ржев – 2332 (+5),

Вышневолоцкий городской округ – 2253 (+3),

Калининский район – 1757 (+4),

Кимры – 1681 (+5),

Торжок – 1655 (+2),

Бологовский район – 1076(+3).

Прививку от коронавируса сделали 138 997 жителей Тверской области, за последние сутки – 406 человек.

Официальная статистика. Фото: Yandex

Сегодня в селе Берново в Тверской области пройдет традиционный фестиваль, приуроченный ко Дню Рождения поэта. Из интересного в этом сезоне организаторы предлагают: бал и мастер-класс по придворным танцам. Традиционный конкурс чтецов произведений Пушкина, инсценировку сказки и интерактивную программу.

Напомним, праздник этот с большой историей и проводится с 1970 года. Гости всех возрастов могут принять участие в конкурсах, приобрести сувениры, совершить экскурсию по музею, просто погулять по великолепному старинному парку старинной усадьбы Вульфов, в которой Александр Пушкин бывал несколько раз и где создал такие стихи, как «Анчар», «Зимнее утро», «Цветок», посвящение к «Полтаве», одну из глав «Евгения Онегина».

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА:

11.00-11.15 – Официальное открытие праздника у памятника А.С. Пушкину

11:15 – 11:45 Поэтический пролог «Руслан и Людмила»

11:45 – 13:00 Выступление студентов ТМК им. М.П. Мусоргского

13:00 – 14:30 Пушкинский бал. Открытие бала танцевальной композицией, мастер-классы

У памятника А.С.Пушкину

12:00-14:30 Конкурс чтецов «Читаем Пушкина», «Пишем письмо Пушкину»

12:00-14:00 Поэтическая площадка

Главная сцена

10:00 – 11:00 Спектакль «Потешная сказка»

12:00-13:00 Литературно-музыкальная композиция «Мой Пушкин»

13.00-14:00 Концерт Тверской академической филармонии

Книжный шатер библиотеки им. М. Горького

Ярмарка. Выставка – продажа народных промыслов, скоморохи, частушки

Аллеи художников

В музее А.С. Пушкина

в 12.00 и 14.00 Интерактивная программа «Кружится вихорь шумный…»

Открытие персональной выставки мастера графики и акварели, члена Союза художников СССР, Заслуженного художника РФ, лауреата международного конкурса «Красивейшие книги мира» в Лейпциге Маркевича Б.А. «д. Глазуново. Тихое счастье». 10:00 – 15:00 Сборные экскурсии по экспозиции музея

Но не везде в регионе можно отдыхать на природе. Так запрет на посещение лесов с 5 по 25 июня 2021 введён в Торжокском районе в Тверской области.

Такое решение принято в связи с погодой, в начале следующей недели в регионе синоптики обещают до +30. По этой причине Гидрометцентр ввел на территории России «желтый уровень погодной опасности. Запрещён вход в лес людям и автотехнике. Исключение сделано для лиц, которые будут тушить пожары.

Напомним, ранее запрет на посещение лесов был введён в Лихославльском, Спировском, Рамешковском муниципальных округах. На территории Тверской области до 1 сентября 2021 действует особый противопожарный режим.

Данные оперштаба.

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