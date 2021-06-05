Три человека пострадали в опрокинувшейся машине в Тверской области

Фото с места ДТП в Тверской области, где пострадали три человека. Фото: УГИБДД по Тверской области

Днём 5 июня в Рамешковском районе Тверской области опрокинулся автомобиль "Шевроле Нива". Автомобиль ехал из Твери в Горицы. Подробности аварии пояснили в УГИБДД России по Тверской области. В ДТП пострадали трое: водитель - 47- мужчина и две пассажирки. Их осмотрели медики скорой : их здоровью ничего не угрожает. Водитель пояснил, что во время движения его ослепило солнце, он потерял управление и зацепил обочину.

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