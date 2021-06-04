В Твери возбудили уголовное дело по факту пропажи 17-летней девушки, нуждающейся в медицинской помощи

В Твери возбудили уголовное дело по факту пропажи 17-летней Анастасии Зайцевой. Фото: пресс-служба СУ СК по Тверской области.

30 мая Анастасия Зайцева ушла вечером из дома на улице Склизкова в Твери и до сих пор не вернулась. Идут активные поиски. К делу подключились волонтёры, полиция и следователи. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники Следственного комитета выяснили – ничто не указывало на то, что 17-летняя собиралась надолго покинуть дом. Поэтому для мобилизации сил и средств возбудили уголовное дело.

Идёт расследование.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят звонить по телефону следователей: +7-930-179-00-69. Любые данные могут стать зацепкой.